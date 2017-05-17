Фото: econom22.ru
Руководители министерства экономического развития Алтайского края отчитались о доходах за прошлый год. Глава ведомства Николай Чиняков (на фото), который также является вице-премьером регионального правительства, задекларировал 2,042 миллиона рублей.
В собственности чиновника имеется земельный участок и жилой дом. Супруга вице-премьера заработала в 2016 году 59,7 тысячи рублей. В ее собственности недвижимости нет.
Заместитель министра экономического развития Вера Ельникова указала в своей декларации доход в размере 1,521 миллиона рублей. Она является владелицей одной квартиры, а также имеет еще одну квартиру в совместной собственности.
Супруг чиновницы имел доход в размере 943 тысяч рублей. Он владеет половиной земельного участка, половиной дома, квартирой, оформленной в общую собственность, еще одной квартирой, гаражным боксом и погребной ячейкой. Также у него есть автомобиль Suzuki Escudo.
Еще один замминистра Дмитрий Батейкин в 2016 году заработал 1,129 миллиона рублей. Он владеет квартирой, погребной ячейкой и гаражным боксом. Кроме того, у него есть автомобиль Ford Explorer.
Третий заместитель главы регионального МЭР Анатолий Нагорнов задекларировал 1,269 миллиона рублей. Недвижимости в собственности у него нет. Однако чиновник владеет двумя автомобилями — Ford Focus и Suzuki Grand Vitara.
Супруга замминистра в 2016 году заработала 424 тысячи рублей. Она владеет квартирой, долей в еще одной квартире, двумя земельными участками, гаражным боксом и погребной ячейкой.
Комментарии
За что им платят миллионы?!
Какое развитие они принесли краю?
Посадить их на Мрот, сразу придумали бы, как сделать Алтайский край процветающим.
Нормальные доходы для нищего депрессивного бесперспективного под их управлением региона.
170 тысяч рублей ежемесячная заработная плата. Впечатляет.