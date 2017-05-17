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Алтайский край ждет нашествие комаров после второй волны паводка

, ИА "Амител", Ирина Киселева
Из-за большого количества влаги этим летом будет много комаров

Прошедшая зима в Алтайском крае выдалась теплой и снежной. Температура воздуха с декабря по февраль включительно была выше средних многолетних значений на 1-3 градуса. На территории региона выпало 140-160% осадков от нормы зимнего сезона.

"Обилие осадков фиксировалось и осенью. Изначально почва была сильно увлажнена осенними дождями, и весной она не могла быстро впитать воду, которая образовалась после таяния снежных запасов. Это способствовало образованию множества временных водоемов", — рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

До похолодания, которое сейчас пришло в Алтайский край, в регионе стояла достаточно теплая, а порой по-летнему жаркая погода. Маленькие лужи и болотца, которые успели прогреться до нужной температуры, стали идеальным микроклиматом для правильного развития личинок комаров. В итоге комары первого поколения появились раньше обычного. Взрослые самки начали доставлять неудобства дачникам и садоводам уже в апреле.

Как пояснила Amic.ru доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Ирина Кудряшова, заморозков до -5 градусов, которые ожидаются в ночь на 18 мая в Алтайском крае, взрослые особи не выдержат и погибнут. Но они уже успели отложить личинки, а им такие перепады температуры не страшны.

"Сейчас сложно сказать, какой будет год, но в последнее время комары нам сильно докучают. Сейчас многое будет зависеть от второй волны паводка. Она, по прогнозам, будет обильной. Значит, на пойме Оби вновь останутся многочисленные мелкие хорошо прогреваемые водоемы, которые являются рассадниками комаров. Следовательно, вероятность того, что комаров будет много, высока", — пояснила биолог.

По прогнозу ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", вода в реке Обь вблизи Барнаула может подняться во вторую волну паводка до 505-595 сантиметров. Отметим, что подтопление в Барнауле начинается при отметке 540 сантиметров. 

При этом существует много факторов, которые могут снизить численность "кровососов". Например, сильные ветры, жаркое, засушливое лето, заморозки. Отметим, что комары – не единственные насекомые, которые могут пожаловать в больших количествах в Алтайский край. Ранее центр "Антистихия" опубликовал прогноз, согласно которому в регионе не исключено нашествие саранчи.

Для того чтобы снизить численность комаров, на садовых участках рекомендуется держать все емкости с водой закрытыми. Также не стоит организовывать свалки с мусором, в них комары тоже могут воспроизводить потомство. Не забывайте вовремя установить москитные сетки на окна и приобрести репелленты и фумигаторы. Рекомендуется приобретать эти средства защиты в магазинах, где вы сможете посмотреть сертификат соответствия.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.05.2017 13:18
- гость -

то клопы, то тля, то улитки, то клещи, то комары,то тарантулы. ЖЕЕЕЕЕСТЬ. Как тут жить?

0  0
17.05.2017 13:18
- гость -

Поеду на юга

0  0
17.05.2017 13:21
- гость -

а деньги то есть ехать на юга?

0  0
17.05.2017 13:22
- гость -

к москитам

0  0
17.05.2017 13:24
- гость -

Ну вот, никогда не было и опять случилось.

0  0
17.05.2017 13:27
- гость -

А кто-то уже уехал на юга))))

0  0
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