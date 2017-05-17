Фото: youtube.com
Пыльную бурю, произошедшую в районе Бийска, сняли на видео пассажиры одного из автомобилей.
На кадрах видно, что из-за пыли не видно даже линии горизонта. Некоторые из очевидцев предположили, что данное явление может быть связано с полевыми работами.
Отметим, что 17 мая в Алтайском крае наблюдается непогода — шквалистый ветер, местами осадки в виде дождя и мокрого снега.
Комментарии
А что происходит с амиком? Вчера после 16 часов ни одной новости....Сегодня с утра 4 новости...Или только я это заметил???
Гость опохмелись
Пыльная мгла поглотила Наукоград........, что это? Атака американцев с базы на Аляске HAAARP (High frequency Active Auroral Research Program) на отставку Нонко? А?