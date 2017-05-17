Фото: n-lo.ru
Небольшой самолет MU-2B с четырьмя людьми на борту пропал с экранов радаров во время полета из Пуэрто-Рико во Флориду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Рейтер" и береговую охрану США.
На борту воздушного судна находились жители Нью-Йорка и два ребенка десяти и четырех лет.
Самолет вылетел из аэропорта в понедельник, 15 мая, в 11:00, а около 14:00 связь с ним была потеряна.
В момент исчезновения MU-2B находился на высоте свыше 7000 метров над Эльютерой — одним из Багамских островов. Береговая охрана ищет самолет в данном районе.
Агентство напоминает, что район в Атлантическом океане между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико известен как "Бермудский треугольник", где якобы происходят различные аномалии, например, таинственные исчезновения кораблей и самолетов. Происшествия связывают с тем, что регион сложен для навигации.
Комментарии