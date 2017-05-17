Фото: centr-zakon.ru
23-летняя преподаватель математики одного из новосибирских лицеев обратилась в полицию после того, как ее анонимно обвинили в оказании эскорт-услуг, опубликовав интимные фото в сети. Об этом в среду, 17 мая, сообщает "Сиб.фм" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Уточняется, что девушка написала заявление накануне. По изложенным ею фактам правоохранители проводят проверку.
В департаменте образования мэрии города также добавили, что девушку оклеветали. Аккаунт преподавателя взломали, а саму девушку несколько месяцев шантажировали откровенными фото. Опубликованный в сети ролик является ложью.
"Её жизненные приоритеты и ориентиры соответствуют общепринятым моральным принципам", — добавили в мэрии.
Напомним, что ранее новосибирскую учительницу математики обвинили в сексе за деньги. Интимные фото и личная переписка девушки появились в одном из сообществ в соцсети "ВКонтакте".
Портал "НГС.Новости" добавляет, что после произошедшего девушку не уволили из лицея. Напротив, ее поддерживает и педагогический коллектив, и родители учеников.
Комментарии
Аккаунт преподавателя взломали, а саму девушку несколько месяцев шантажировали откровенными фото
Ни фига че у нас творят хакеры, поди найдут
Все подружки по барам сидят на Канарах,
И всё им на шару,
Машины их на парковке,
Я на остановке одна, блин, стою ла-ла-лай
У Наташки продюсер,
Иностранец у Люси,
И им все уси-пуси уа-уа
Меня мама учила быть всегда молодчиной,
И шо мне с того? А???
Ах, мама-мамуля,зачем же им всем говорю я,
Бум-бум еее, бум-бум я не такая
Бум-бум еее, бум-бум я жду трамвая,
Бум-бум еее, бум-бум я не такая
Бум-бум еее, бум-бум я жду трамвая.
Ла-ла-лай
Уа-уа
Я не такааааааааааяя
это все Сноуден!
поздняк метацца)
и это... а откуда в мэрии знают "Её жизненные приоритеты и ориентиры"?))
уже вызывали за пятёрочку?
насчёт шантажа: не было бы снимков - не было бы даже оснований) а так, что теперь поделать?)
Проделки хакеров из КНДР
И мы поддерживаем.!
-Кентуха правильно базарит. Чувиха пьяная была.
(Барнаульская братва.)