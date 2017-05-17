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Жителя села Сростки, который сообщил о взрывном устройстве в одном из бийских образовательных учреждений, задержала полиция.
Как сообщили в местном управлении МВД, на телефон единой дежурной диспетчерской службы наукограда поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в помещении одного из бийских учебных заведений заложен пакет со взрывчаткой.
На место происшествия выехали все оперативные службы, людей эвакуировали.
Обследование помещений показало, что сообщение было ложным.
По подозрению в преступлении был задержан 22-летний житель Сросток.
"Задержанный дал признательные показания. На период следствия он будет находиться под подпиской о невыезде", — добавляют в полиции.
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