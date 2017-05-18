"Маю больше не наливать", — так сейчас шутят барнаульцы про погоду. Лето в городе никак не начнется. Хотя к его приему уже все готово. Во всяком случае, развлекательная часть: в краевой столице открылись парки. ИА "Амител" подготовило для своих читателей справочную информацию о парках – режиме их работы, ценах и развлечениях.

О том, какие в Барнауле есть лесопарки и в каком они состоянии, мы сделали отдельный проект "Парки Барнаула".

"Солнечный ветер"

Фото: rest22.ru

Адрес: пр-кт Ленина, 152в, тел. 77-67-68.

Режим работы: в мае с 12:00 до 21:00 ежедневно. С 1 июня с 11:00 до 21:00. В выходные всегда с 10:00 до 21:00.

Цена на аттракционы: от 100 до 180 рублей.

Что там есть: аттракционы "Веселые горки", "НЛО", "Хип-хоп", карусель "Лошадки", "Самолеты", а также "Автодром", шар на воде, тир, батут. Есть кафе и лотки с сахарной ватой, мороженым.

Развлекательная программа: в мае каждую субботу с 18:00 здесь проводят игровую развлекательную программу "Скоморошина". По воскресеньям с 14:00 проходят концерты и разные развлекательные программы.

С июня по выходным будет культурная программа, подробности в парке пока не сообщают.

"Экстрим"

Адрес: пр-кт Ленина, 152д, тел. 77-67-68.

Режим работы: в мае с 12:00 до 21:00 ежедневно. С 1 июня с 11:00 до 21:00. В выходные всегда с 10:00 до 21:00.

Цена на веревочный парк: от 150 до 300 рублей.

Что там есть: Главный объект — веревочный парк. Также здесь можно прокатиться на велобайке и веломобиле, поиграть на игровой площадке "Тропикана".

"Барнаульская крепость"

Фото ИА "Амител"

Адрес: пр. Социалистический, 97, пл. Сахарова, тел. 36-31-56.

Режим работы: в будни в мае с 12:00 до 21:00, с 1 июня — с 10:00 до 21:00, в выходные и праздники в мае с 11:00 — 21:00, а с июня — с 10:00 до 22:00.

Цена на аттракционы: от 100 до 200 рублей.

Что там есть: одно из двух работающих в городе колес обозрения, машинки "Конвой", аттракционы "Северное сияние" и "Аркада", кинотеатр (максимум на четыре человека "7D"), тир, шар на воде "Зорб", электромобили. "Конвой" и "Северное сияние" — это новые аттракционы. На территории парка можно купить напитки, сладкую вату, мороженое, горячую кукурузу, хот-доги.

Развлекательная программа: пока программу парк не предоставляет. В мае особых событий не планируется, а в июне, возможно, пройдут праздники.

"Лесная сказка"

Фото ИА "Амител"

Адрес: ул. Энтузиастов, 10а, тел. 42-47-04.

Режим работы: в будни — с 11:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 21:00.

Цена на аттракционы: от 60 до 150 рублей

Что там есть: аттракционы "Карнавал", "Дорога сказок", "Колокольчик", "Катерок", качели и карусели, батуты, тиры, мотогонки, бамперные лодки, надувной шар на воде, железная дорога, цепочная карусель. Есть прокат роликов.

Развлекательная программа: "Лесная сказка" круглый год проводит разные массовые мероприятия.

20 мая (12:00) в парке пройдет фестиваль "Кухня народов СССР".

1 июня (12:00) — День защиты детей и фестиваль игрушек

18 июня (12:00) — День медика

15 июля (12:00) — Праздник "Пышек-толстушек"

Полную программу мероприятий уточняйте в парке.

Барнаульский зоопарк

Фото ИА "Амител"

Адрес: ул. Энтузиастов, 10а, тел. 47-73-99

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00 (касса работает до 19.30).

Цена входная: 200 рублей — взрослые; 100 рублей — дети (от 3 до 15 лет), студенты дневного отделения (при предъявлении студенческого), чернобыльцы, участники боевых действий, пенсионеры (при предъявлении пенсионного), инвалиды второй группы; 80 рублей — школьники (группа от 15 человек), дети (до 3 лет), инвалиды первой группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны.

Что там есть: зоопарк, который находится рядом с "Лесной сказкой", работает круглый год. Летом посетителей, как всегда, будут радовать более 320 различных животных 35 видов: амурские тигры, розовые пеликаны, яванские макаки, гималайский медведь и много других.

Развлекательная программа:

Традиционно будет много тематических экскурсий, благотворительных акций, розыгрышей ценных призов, работает мини-ферма, растет свой огород. 19 мая (весь день) — день "звериных" фамилий, когда в зоопарк при предъявлении удостоверяющего документа бесплатно пустят Волковых, Зайцевых, Медведевых и т.д.

11 июня (с 21 до 02 часов ночи) здесь пройдет июньская ночь.

23 (весь день) — день "птичьих" фамилий

24 июня (18:00) — вечер классической музыки

7 июля (20:00) — ночь "страха"

29 июля (12:00) — день амурского тигра

А 6 августа зоопарк празднует день рождения, гулянья начнутся в 12 часов, но программа пока неизвестна.

Остальные мероприятия смотрите на сайте зоопарка.

Кстати, как ранее ИА "Амител" рассказывал директор зоопарка, депутат АКЗС Сергей Писарев, в 2017 году для животных появятся новые четыре гектара, оборудуют стоянку древнего человека и завезут бизона.

Парк Центрального района

Фото: region-news.info

Адрес: пр-кт Социалистический, 11, тел. 63-35-41

Режим работы: вторник-пятница с 10:00 до 20:00 (аттракционы работают до 20:00), в выходные — с 11:00 до 20:00. Понедельник – выходной.

Цена на аттракционы: до 85 рублей

Что там есть: аттракционы "Веселые горки", "Вертолеты", "Кабриолет", "Карнавал", "Корабль на волнах", "Грибок", двухуровневый лабиринт, надувной шар на воде, автодром, бамперные лодки, комната смеха, тир, фонтан и летние кафе. Можно покататься на лошадях.

Развлекательная программа:

20 мая (18:00) — накануне акции "Музейная ночь", в том числе выступления барнаульского духового оркестра

27 мая 13:00) — "Бесценное наследие России" ко Дню славянской письменности и культуры

1 июня (12:00) — "Яркая детства планета"

6 июня (15:00) — "Город читает Пушкина!"

10 июня (14:00) — фестиваль живой музыки "Мир зеленого цвета" к Году экологии в России

12 июня (12:00) — праздничный концерт, посвящённый Дню России, "Горжусь тобой, моя Россия"

24 июня (17:00) — играет оркестр "Сибирь"

25 июня (12:00) — музыкальная праздничная программа ко Дню молодёжи "В нашем стиле"

"Арлекино"

Фото: letim-visoko.ru

Адрес: ул. Г. Исакова, 149а, тел. 60-28-26

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Цена на аттракционы: от 60 до 200 рублей.

Что там есть: бамперные и механические лодки, аквашар, электромобили, спортивные и надувной батуты, три тира, карусели "Хали-гали", "Центури" и "Космос", паровозики, самолетики, детская комната, "Шрек", "Лабиринт", "Колобок", "Поле чудес", "Дракончики", американские горки (высота 15 метров), надувная горка, воздушный шар, железная дорога, автодром, пейнтбол, квадроциклы. Есть лотки с мороженым, напитками. А еще тут можно арендовать беседку для пикника. В парке действует бесплатная зона wi-fi.

Развлекательная программа:

20 мая (15:00) — дог-шоу.

26 мая (14:00) — музыкальная программа "Последний звонок".

1 июня (12:00) — День защиты детей

4 июня (14:00) — День поэзии

10 июня (14:00) — День повара

12 июня (12:00) — День России

15 июня (15:00) — дог-шоу

17 июня (15:00) — День мыльных пузырей

Остальные мероприятия смотрите на сайте парка.

"Эдельвейс"

Фото: studiamebeli67.ru

Адрес: ул. Юрина, 275б, тел. 43-73-99

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00.

Цена на аттракционы: в среднем 100-150 рублей.

Что там есть: аттракционы "Веселые горки", "НЛО", "Катапульта", "Орбита", "Форсаж", картодром, гора "Торнадо", детский автодром, железная дорога, механические лошадки, батуты, веревочный парк "Лесные пираты".

Веревочный парк "Джунгли"

фото: otzovik.com

Адрес: Змеиногорский тракт, 36а, тел. 8-983-380-62-12.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Цена: трасса — от 200 до 500 рублей, батут — 100 рублей

Что там есть: две трассы для взрослых и одна детская (для детей любого возраста и уровня физической подготовки). Всего более 30 этапов различного уровня сложности. Спортивный батут, скалодром, детская площадка и столики для пикника в аренду.

По работе парка "Изумрудный" информации пока нет.

Фото: vipgeo.ru

По работе парка "Изумрудный" информации пока нет.

Напомним, в марте там сменился арендатор. Вместо предпринимателя Павла Тулина заниматься парком станет компания "Лидер". Владельцы пока еще не объявляли о своих намерениях по развитию территории.