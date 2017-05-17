Фото: zavison.ru
Несостоявшаяся российская участница "Евровидения-2017" Юлия Самойлова поделилась своими впечатлениями от просмотра трансляции песенного конкурса, заявив, что он показался ей скучным, пишет RT.
"На мой взгляд, конкурс очень ровно прошел. Даже скучно как-то", — отметила исполнительница, добавив, что при этом ей понравилось выступление победителя из Португалии. Самойлова назвала голос Сальвадора Собрала "волшебным, как с пластинки".
Самым ярким номером, по мнению российской певицы, было выступление австралийца Натана Трента, который исполнял свою песню в искусственном дыму, сидя на полумесяце.
В интервью изданию Самойлова также поделилась собственными музыкальными предпочтениями, среди которых оказались такие жанры, как рок и инди-музыка. Также отмечается, что в скором времени россиянка собирается начать запись собственного альбома.
Напомним, победителем конкурса "Евровидение-2017", который прошел в украинском Киеве, стал португалец Сальвадор Собрал. За него проголосовало профессиональное жюри, а также большинство телезрителей.
Комментарии
На Евровидение Россию по каким-то причинам не допустили. Можно уже давно наблюдать, что Евровидение – это политизированный конкурс и на нем нет никакой справедливости. Побеждает не лучший, а имеющий больше политических симпатий. Если к нашим участникам относятся предвзято, то можно обойтись без этого конкурса, как точно подметил Сергей Миронов.
Ничего политизированного нет, россия как страна гопник, которая всем мешается своей не образованностью и которую необходимо содержать в специальном лагере, вот такой лагерь и организуют. А многие жители этого лагеря с иконами под мышкой всецело верят в величие.