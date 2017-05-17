Фото: youtube.com
Отвратительная и даже опасная погода по какой-то причине не останавливает судоходов от выхода в рейс в Камне-на-Оби.
В редакцию Amic.ru читатели прислали видео, на котором запечатлено, как по переживающей шторм Оби передвигаются буксир и паром.
При этом судно практически заваливается на борт под действием больших волн и ветра.
В Гидрометцентре нашему порталу рассказали, что порывы ветра в Камне-на-Оби сегодня достигают 18 метров в секунду.
Очевидцы такого плавания недоумевают, почему вообще судно, перевозящее автомобили, осуществляет рейс в таких условиях.
Напомним, что на 17 мая в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение.
Комментарии
я бы прокатился
вот дураааак
Любите девушки простых романтиков
Отважных лётчиков и моряков....)))