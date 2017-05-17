Фото: example9.welix.ru
Девятилетняя девочка попала в больницу после того, как старшеклассники пробили ей голову камнем. Об этом сообщила мать пострадавшего ребенка, передает "ГТРК Новосибирск".
Уточняется, что инцидент произошел на минувшей неделе, 10 мая. Двое старшеклассников бросали камни с моста на объездной дороге. Один из камней они бросили неудачно и попали в голову ребенку. Девочка от удара потеряла сознание, ее увезли в реанимацию.
Кидавшая камни девочка учится в вечерней школе, отметила мать пострадавшей школьницы. В данный момент хулиганов передали инспекторам по делам несовершеннолетних.
По факту произошедшего мать травмированной девочки написала заявление в полицию.
Комментарии
Камнем по голове.
(альбом КИШ)
Злые шутки до добра не доводят. Вот так вот детишки.
защитники днр подрастают