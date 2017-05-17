Фото: elenaplanet.ru
Жителя Алтайского края подозревают в угоне мотоцикла "Урал" у односельчанина, сообщили в ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел в Тюменцевском районе, а именно в селе Вылково. Местный житель 1992 года рождения, взломав замок ворот, проник в гараж односельчанина и неправомерно завладел находившимся в нем мотоциклом.
После этого он откатил мотоцикл на несколько метров от гаража и попытался завести двигатель, но в этот момент на улицу вышел владелец транспортного средства, испугавшись которого злоумышленник оставил мотоцикл и убежал.
На следующий день злоумышленник был задержан. Молодой человек пояснил, что просто хотел покататься по населённому пункту на чужом мотоцикле, а затем планировал вернуть его на место.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Угонщик мотоцикла испугался его хозяина и сбежал в Алтайском крае.
А что если так:Угонщик мотоцикла испугался его хозяина и сбежал в Алтайский край.
Так больше интриги.Ну где там в Алтайском крае можно сбежать?