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Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) предложил правительству законопроект, запрещающий с 6 до 23 часов трансляцию по телевидению процесса употребления алкоголя. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя ЦРНАП Павла Шапкина.
Авторы инициативы считают, что демонстрация спиртных напитков — это скрытая реклама нездорового образа жизни. Они предлагают дополнить статью 4 ФЗ "О средствах массовой информации" нормой, которая запрещает в указанные часы местного времени демонстрацию употребления алкогольной продукции в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах.
Письмо с просьбой поручить уполномоченным ведомствам оценить законопроект авторы инициативы направили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Также ЦРНАП просит поручить рассмотреть законопроект Роскомнадзору, Минздраву, ФАС и Минюсту.
Подчеркивается, что в Госдуме и Общественной палате уже готовы поддержать инициативу.
Комментарии
Центр разработки национальной алкогольной политики.
Это что еще за загогулина такая?Есть всевозможные центры борьбы со всяким злом.Те понятно,всё грозят запретить.Но,чтобы центр разработки! еще запрещал?Это перебор.И главное все лезут в закон только с запретами.Неужели тяму больше ни на что не хватает?
Демонстрацию алкоголя по ТВ предлагают запретить в России с 6 до 23 часов
ну-ну, и балтику 0 и иже с ней тоже
с 23 до 6, а в Барн. с 21 до 9
17.05.2017 16:05
- гость -
с 23 до 6, а в Барн. с 21 до 9
А на День города и 9 Мая,с 9 до 21.
Это Москва ребята! Там тьма выдуманных бесполезных организаций, которые активно финансируются бюджетом, и там сотрудники трудятся непокладая рук и естественно получают зарплату, и не среднебарнаульскую конечно. Кто бы мог подумать, что наряду с политикой внешней и внутренней, есть еще и алкогольная ?!
Продажа спиртных напитков — это прямая реклама нездорового образа жизни
Может уже всех построить по шеренгам и приписать к деревенькам, а деревеньки -депутатам. Будем ходить строем и славить ЕР. Красота!