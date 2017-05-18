Выставка материалов для строительства, отделки и ремонта, инженерного оборудования, для комфорта, уюта и защиты вашего дома "Алтайстрой-2017-Барнаул" начала свою работу в среду, 17 мая, и продлится до 19-го числа.
На выставочной площадке представлены материалы и технологии энергосбережения и благоприятного микроклимата, электротехника и отопительное оборудование, большая экспозиция сантехнического оборудования и приборов учета. Широко представлены разделы "Все для кровли и фасада", "Металлоизделия", "Изделия из дерева". Используйте лучшие ценовые предложения! Получайте консультации профессионалов!
В эти дни продолжаются мастер-классы, конкурсы и краш-тесты, бесплатное призовое стройлото для посетителей. Каждый посетитель имеет возможность выиграть беседку.
Только раз в году — 18 мая — посетители выставки станут свидетелями битвы экскаваторов, а 19 мая главной темой выставки станет безопасность.
Расписание работы выставки:
18 мая – с 10.00 до 18.00
19 мая – с 10.00 до 15.00
Вход на выставку свободный
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