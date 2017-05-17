Фото: vk.com/barneos22
Информацию о большом количестве тли в Барнауле прокомментировала порталу Amic.ru доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, кандидат биологических наук Елена Гуськова.
По ее словам, специалисты действительно отмечают, что в краевой столице в настоящее время достаточно большое количество данных насекомых. Причем в данном случае речь идет о крылатых особях.
Пока трудно сказать, какой конкретно это вид тли.
Также Елена Гуськова отметила, что ввиду резкого ухудшения погоды численность тли может сократиться.
Напомним, что в социальных сетях в настоящее время бурно обсуждается информация о "нашествии" этих насекомых в краевой столице.
Комментарии
Биологи, ау...вы на кого учились? На водопроводчтков? Раз не можете сказать что за чид это?)))
тля бескрылая
просто фото плохое, по нему наверное сложно понять
Злаковая тля. Меньше ее не станет.
А вживую то ни как им не посмотреть? Они же биологи)))