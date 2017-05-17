Фото: vk.com/barneos22
Жителей Барнаула предупреждают об осыпающейся штукатурке, которая падает прямо на тротуар в центре города.
"Ленина, 82. На тротуар падает штукатурка", — констатирует очевидец в паблике Barnaul 22.
Напомним, что в последнее время жители краевого центра все чаще сообщают о подобных случаях в социальных сетях.
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Администрация города ранее грозила управляющим компаниям лишением лицензий за разрушение фасадов.
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