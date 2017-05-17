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Барнаульцев предупреждают о падающей на тротуар штукатурке в центре города

, ИА "Амител"
По данным очевидцев, фасад осыпается по адресу: проспект Ленина, 82

Фото: vk.com/barneos22

Жителей Барнаула предупреждают об осыпающейся штукатурке, которая падает прямо на тротуар в центре города.

"Ленина, 82. На тротуар падает штукатурка", — констатирует очевидец в паблике Barnaul 22.

Напомним, что в последнее время жители краевого центра все чаще сообщают о подобных случаях в социальных сетях.

Читайте также: Очередной фасад осыпался в центре Барнаула — очевидцы. Фото

Администрация города ранее грозила управляющим компаниям лишением лицензий за разрушение фасадов.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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