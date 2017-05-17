Фото: barnaul.org
Федеральная служба охраны РФ поблагодарила сити-менеджера Барнаула Сергея Дугина за его работу по патриотическому воспитанию молодежи и подготовке призывников в президентский полк, сообщает пресс-центр городской администрации.
"Уже на протяжении семи лет из Алтайского края набирают призывников для прохождения срочной военной службы в президентском полку в Москве. Кандидаты в элитное подразделение проходят серьезный отбор. Кроме определенных внешних параметров требуются отличная физическая подготовка, грамотность, психологическая устойчивость к стрессам, учитываются и личные качества", — отмечают в мэрии.
В этом году, напомним, из нашего региона в президентский полк отправились служить 15 молодых людей.
Грамоты от ФСО вручили Барнаулу и лично Сергею Дугину.
Комментарии
Не зря Мы Его избрали!
Чета не догоняю а в чем его заслуга на энтом попрыще
Похоже опять путают патриотизм с любовью к власти. Патриотизм и власти современной России - несовместимые вещи.
"за его работу по патриотическому воспитанию молодежи и подготовке призывников в президентский полк, сообщает пресс-центр городской администрации."
Вот за что.
опять чужие лавры досталась