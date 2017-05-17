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Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Агентство пишет, что в последние две недели Горбатко очень плохо себя чувствовал. Космонавт скончался в реанимации, в госпитале Мандрыка в Сокольниках.
РБК со ссылкой на вдову Аллу Горбатко уточняет, что летчик скончался в среду, 17 мая, в 4:00. Горбатко уточнила, что болезнь ее мужа продолжалась в течение десяти недель.
Она добавила, что погребение Виктора Горбатко пройдет в пятницу, 19 мая, на мемориальном военном кладбище в Мытищах.
Отмечается, что впервые Горбатко полетел в космос в 1969-м. Также он совершал полеты в 1977 и 1980 годах. В 1970 году он участвовал в первом в истории шахматном матче между Землёй и экипажем космического корабля, за что был принят в почётные члены Центрального шахматного клуба Советского Союза.
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