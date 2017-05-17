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Киев не собирается возвращать силой Луганск и Донецк. Соответствующее заявление сделал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью немецкому каналу Deutsche Welle, передает РИА Новости.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что силовой способ решения проблемы захвата территорий Луганска и Донецка не рассматривается. Тем не менее он выразил уверенность, что власти Украины установят контроль над частью Донбасса, находящейся под контролем ополченцев.
Также издание добавило, что Полторак признал минские соглашения единственным мирным путем разрешения конфликта на востоке страны.
По данным министра, за время силовой операции, которую Киев проводит в Донбассе с 2014 года, погибли 2655 украинских солдат. Всего же, по его оценке, жертвами столкновений за это время стали свыше 10 тысяч граждан страны, еще более 20 тысяч получили ранения, а Украина "потеряла 43 тысячи квадратных километров земли".
Напомним, что после государственного переворота на Украине в 2014 году ряд городов страны охватили протесты. Это привело к тому, что на территории Донбасса образовались самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики. В ответ власти Киева начали проводить в регионе силовую операцию, продолжающуюся до сих пор.
Комментарии
Говорят они там в Киеве одно, а делают совсем другое. Мелкими шажочками уже захватили всю нейтральную полосу. Хохлы похитрее евреев будут.