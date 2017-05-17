Фото: телеканал "Катунь 24"
Решение о том, когда возобновятся поиски вертолета Robinson, пропавшего вечером 12 февраля в акватории Телецкого озера, предстоит принять Росавиации.
Об этом порталу Amic.ru сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Алтай. В экстренном ведомстве отметили, что Росавиация в случае возобновления поисковой операции будет определять, какие силы и средства будут привлечены к работам в акватории озера.
Как ранее информировал портал Amic.ru, вертолет Robinson пропал в Республике Алтай вечером 12 февраля. На следующий день была организована поисковая операция, продлившаяся две недели.
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В первый же день поисков было обнаружено тело Елены Ракитской — жены пилота вертолета Дмитрия Ракитского.
Помимо супругов, по имеющимся данным, на борту Robinson были предприниматель Анатолий Банных, генеральный директор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. В рамках поисково-спасательной операции в акватории Телецкого озера обнаружили фрагменты летательного аппарата, однако сам вертолет найден не был.
Из-за того, что погода существенно сдерживала проведение поисковых мероприятий, было принято решение о приостановке работ. При этом в МЧС указывали, что операция будет возобновлена в мае.
Комментарии
А где комменты???
их уже рыбы с йэли
70 человек приходило на отбор экстрасенсов, что никто не подсказал где искать?
искать надо в Телецком озэрэ.