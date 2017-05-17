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Уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи годовалому ребенку возбудили в Барнауле, проинформировали в краевом управлении Следственного комитета.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, до этого следователи проводили проверку на предмет криминала в данной истории. В итоге в СКР усмотрели в случившемся наличие состава преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Согласно информации следствия, 24 марта этого года сотрудники "Станции скорой медицинской помощи" доставили годовалого мальчика в краевую клиническую детскую больницу с наличием высокого содержания сахара в крови.
Здесь состояние здоровья ребенка ухудшилось. У мальчика остановилось сердце и дыхание. В настоящее время угрозы для жизни ребенка не имеется, уточняют в СКР.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
Комментарии
вот некоторые врачи действительно стараются, а кто-то будто эксперименты над больными ставит, а негатив распространяется на всех, что не справедливо
Согласен. Недавно вызывал скорую, себе, так приехал совсем молодой фельдшер, на вид просто школьник. Слушал, щупал и т.п. и со страху вызвал ещё одну бригаду, реанимацию. И хоть ничего серьезного, со мной не случилось, но если представить, что в критической ситуации ленивый, заскорузлый врач, мог бы и не подсуетиться, и не напрягаться, то так бы я и загнулся. Все зависит, зачем люди идут в профессию, что для них главное в жизни, какие приоритеты они для себя расставили. И это не только во врачебной деятельности, в энергетике так же. Ведь топ-менеджеры с полной уверенностью считают, что за забором толпы безработных стоят, готовых работать как проклятые, за еду. Но это совсем не так. Даже голодные сейчас не стремятся удержаться на работе, халтурят большинство, нет искры в глазах, нет творческого подъема.