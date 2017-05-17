Фото: vk.com/act54
Пьяного автомобилиста с псом за рулем задержали новосибирские полицейские. Об этом сообщает очевидец в группе "АСТ54" во "ВКонтакте".
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на среду, 17 мая. Сотрудники ППС на улице Толбухина загнали в тупик водителя хэтчбека. Однако автомобилист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уверял, что за рулем автомобиля во время погони находился его пес. Полицейские не поверили в историю мужчины и составили на него протокол.
"Пёс, в свою очередь, ждал своего хозяина, чтобы отвезти его домой", — добавляет автор сообщения.
Комментарии
И что грозит автомобилисту?Ответственность за передачу транспортного ср-ва морде,не имеющей права на управление?Всё!Собачка наверняка трезвая была.Ее то на алкоголь не тестировали?