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Горячая линия "Ребенок в опасности" работает круглосуточно в следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю. По данной линии граждане могут незамедлительно сообщить о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего или малолетнего, отмечает пресс-служба ведомства.
Телефонная линия позволяет оперативно ориентировать поведение и действия детей и их законных представителей в экстремальных ситуациях, которые создают угрозу посягательств на их жизнь и здоровье.
Отмечается, что работа линии сейчас очень актуальна, поскольку часто дети, боясь последствий, не сообщают о совершенном в отношении них преступлении. Все дети должны знать, что они неприкосновенны и никто не имеет права быть жестоким по отношению к ним и применять насилие.
Все, кто обладает информацией о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних, могут обращаться по телефону 8 (3852) 29-80-95, для абонентов сотовых операторов – 123. Всех позвонивших выслушают, а поступившие сообщения будут затем рассмотрены в соответствии с действующим российским законодательством, после чего по ним будут приняты решения.
По горячей линии также можно сообщить о всяком ставшем известным случае нарушения законных прав и интересов несовершеннолетних, обязанность или контроль за устранением которых возлагается ФЗ на соответствующие ведомства: о нахождении несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации, о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, о ситуациях, которые создают угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, и других фактах.
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