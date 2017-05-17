Фото: vk.com/barneos22
Шквалистый ветер, наблюдавшийся 17 мая в Барнауле, не обошелся без неприятных последствий.
Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, из-за сильных порывов ветра в краевой столице начали падать деревья.
В частности, во дворе дома №135 по улице Интернациональной дерево упало на припаркованный автомобиль.
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А вот во Власихе и вовсе на дом рухнули два тополя.
"Во Власихе упало два тополя на дом! Улица Сосновая, хорошо, что никто там не живет!" - отмечает свидетель инцидента.
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Комментарии
да там ещё земля извергается