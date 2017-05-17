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Следователи выясняют обстоятельства смерти ученицы пятого класса, которая вышла из здания школы, упала и скончалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГСУ СК Ольгу Шаманскую.
Отмечается, что инцидент произошел во дворе школы №149.
Согласно предварительному заключению судмедэкспертизы, девочка умерла из-за заболевания. Однако из-за какого именно, в ведомстве не уточнили.
Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, где видно, как пятиклассница с подругами вышла из здания школы, пошла к беговой дорожке, а через некоторое время упала и скончалась, рассказала Шаманская.
Сейчас по факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.
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