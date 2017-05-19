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Пятница, 19 мая, принесет в Алтайский край незначительное потепление — воздух в регионе в дневное время прогреется до +18 градусов.
Согласно данным Гидрометцентра, в регионе не ожидается осадков, утром местами прогнозируется туман.
Температура составит +13...+18 градусов. Ветер будет северо-восточный с переходом на западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров.
В Барнауле в пятницу также будет без осадков, в утренние часы возможен туман.
Днем в краевой столице будет +14...+16 градусов. Ветер ожидается северо-восточный с переходом на западный, 5-10 метров в секунду.
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