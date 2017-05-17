Фото: youtube.com
Иракский журналист Аммар Алваели чудом остался жив в западной части города Мосул после того, как пуля снайпера "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) попала в камеру GoPro, которая висела у него на груди. Инцидент произошел 13 мая, сообщает Life со ссылкой на газету The Sun.
В ролике, который снял и опубликовал журналист The Sun Оуэн Холдауэй, видно, как пуля попадает в камеру и разбивает ее.
Британский журналист отметил, что сначала не понял, что произошло. Мужчина упал на землю и не мог повернуться, чтобы посмотреть, чтобы увидеть, что произошло с его иракским коллегой.
Издание пишет, что в итоге Алваели остался жив, однако получил множество порезов лица, шеи и груди. Также подчеркивается, что, если бы удар пришелся немного правее, то пуля попала бы в сердце мужчины.
Журналисту оказали первичную медпомощь на месте, а затем его доставили в больницу и положили под капельницу.
Комментарии