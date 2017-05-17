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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал заявил, что убрать из эфиров ТВ демонстрацию распития алкогольной продукции невозможно. По его словам, лучше предупреждать зрителей о вреде потребления алкоголя, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее Центр разработки национальной алкогольной политики выступил с инициативой запретить в РФ демонстрацию потребления алкоголя в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах с 6:00 до 23:00. Агентство напоминает, что сейчас в России запрещена реклама алкоголя в сети и на ТВ, однако демонстрация спиртного в эфире не регламентирована.
"Я думаю, что вряд ли можно убрать из фильмов, из каких-то передач целевых такой факт", — отметил Фургал, подчеркнув, что рекламу и пропаганду алкоголя нужно убирать. В том случае, если потребление алкоголя является художественным замыслом, нужно просто писать, что в передаче есть алкоголь, который вредит вашему здоровью, считает депутат.
Фургал отметил, что полностью убрать демонстрацию алкоголя, например, из фильмов, а следовательно, и из эфиров, "нереально, ведь тогда придется телевидение закрывать".
РБК добавляет, что актеры негативно восприняли данное предложение ЦРНАП.
Так, например, актер Михаил Боярский заявил, что "употребление алкоголя — это часть жизни, и не надо воспринимать это как пропаганду алкоголя. В таком случае надо запретить показывать сцены войны и любого насилия, которое присутствует даже в фильмах про животных".
Народный артист СССР Олег Басилашвили связал уровень потребления алкоголя с уровнем жизни россиян, а не с демонстрацией распития спиртного на ТВ.
Актер Армен Джигарханян заявил изданию, что "вряд ли просмотр какого-либо фильма может повлиять на решение человека начать пить или бросить пить". "Если мы понимаем кино как искусство, то здесь нельзя допускать любых кардинальных решений", — подчеркнул он.
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