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Депутат Госдумы РФ, бывший крымский прокурор Наталья Поклонская прокомментировала принятый на Украине закон, согласно которому за ношение и производство георгиевской ленты накладывается административная ответственность, пишет RT.
Поклонская подчеркнула, что действующие власти Украины должны понести ответственность за свои преступления.
Она назвала происходящее на Украине "проверкой на прочность" внуков и правнуков, чьи деды отдали свои жизни во время Великой Отечественной войны.
Депутат добавила, что стоящие сейчас у власти на Украине люди в любом случае предстанут перед судом, поскольку они уже совершили "достаточно преступлений против своего народа, страны, истории и войдут в неё как преступники".
Поклонская пожелала украинцам найти для руководителей Украины "доктора", который сможет отправить их на скамью подсудимых".
Издание напоминает, что принятый закон, вводящий ответственность за ношение георгиевской ленты, поддержали 228 парламентариев. Документ направили на подпись главе страны Петру Порошенко.
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