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Старшая дочь японского принца Акисино и первая внучка императора Акихито принцесса Мако вместе со своим экс-однокурсником Кэйем Комуро, который сейчас учится в аспирантуре престижного университета Хитоцубаси, готовится к помолвке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управделами императорского двора.
Глава управления Синъитиро Ямамото заявил, что о помолвке будет объявлено в "подходящее время". Также он выразил сожаление, что СМИ распространили данную информацию раньше времени, однако подтвердил, что женихом Мако станет именно Комуро. "Мы действительно будем очень рады, если все пройдет в соответствии с планом", — приводит агентство слова Ямамото.
По данным агентства, о помолвке должны будут объявить уже в июне, а сама свадьба пройдет в следующем году. После этого принцесса официально покинет императорскую семью и станет обычной гражданкой.
РИА Новости добавляет, что избранник Мако любит море и увлекается кулинарией. Кроме этого, агентство подчеркивает, что у принцессы нет никаких шансов на престол, как и у всех женщин императорской семьи, поскольку по закону Хризантемовый трон передается только по мужской линии.
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