Депутаты Государственной Думы отныне будут уведомлять свои фракции о внесении на рассмотрение плохо подготовленных и эксцентричных законопроектов, пишут "Ведомости".
Такое решение принял думский комитет по регламенту. В качестве примера "сырого" приводится инициатива депутата ГД Виталия Милонова о дополнительных ограничениях для социальных сетей, а также о предложении его коллеги Владислава Резника о допуске страховщиков к медицинской тайне.
Под особый контроль попадут законопроекты, которые не были согласованы с экспертами.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил задачу разработать поправки в регламент работы нижней палаты парламента, позволяющие отзывать "сырые" инициативы до попадания в повестку.
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