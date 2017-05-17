Бывший вице-мэр Москвы, депутат Госдумы Владимир Ресин принимал активное участие в подготовке программы реновации в Москве, говорится в расследовании "Трансперенси Интернешнл — Россия".
Напомним, стоимость проекта оценивается в 3,5 триллиона рублей. Первые 300 миллиардов, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, планируется потратить в первые три года.
По информации центра, Ресин является ключевым разработчиком программы реновации. Он единственный из депутатов-авторов законопроекта профессионал в сфере градостроительства, а все остальные депутаты, внесшие законопроект, избрались в Госдуму от Москвы.
Ранее владелец и председатель правления строительной корпорации S.Holding Алексей Шепель рассказал изданию Republic, что пять московских компаний создали неформальный консорциум "Реновация" для участия в программе. В него вошли: S.Holding, ОАО "Моспроект", АО "Компания „Главмосстрой“", ООО "Мосэксперт" и агентство недвижимости "Калинка-Риэлти".
В расследовании отмечается, что все пять компаний связаны с Ресиным.
"Мосэксперт" и S.Holding контролируют его бывшие подчиненные и советники, а в "Главмосстрое" он раньше был членом совета директоров. За "Моспроект" якобы продолжается борьба между двумя крупными строительными "кланами" Москвы, один из которых возглавляет Ресин.
Заместитель генерального директора "Трансперенси Интернешнл — Россия" Илья Шуманов подобрал ко всему происходящему следующие слова: "Главная проблема в истории с реновацией — то, что в законодательстве РФ отсутствует легальное определение лоббизма и нормативное регулирование связанных с этим вопросов. Неизвестно, кто стоит за тем или иным законопроектом, какие интересы преследует та или иная группа и на чьи деньги она будет реализовывать свой проект. Важно, что жители пятиэтажек, которых непосредственно касается вопрос сноса домов, не могут понять, кто в конечном счете стоит за реализацией этого проекта, кто лоббирует законопроект о реновации. По сути, все резонансные законопроекты камуфлируют под некое мифическое общественное благо. Мы считаем, что для того, чтобы подобные ситуации были невозможны в принципе, необходимо разработать регулирующее лоббистские практики законодательство, уделив в нем значительное внимание общественному контролю".
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