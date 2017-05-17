Алисе Вокс за антипротестный клип власть заплатила 2 млн рублей - СМИ

Клип бывшей солистки "Ленинграда" Алисы Вокс о митингах оппозиции был заказан государственными структурами, сообщает "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к певице.
15 мая Вокс опубликовала клип "Малыш", в котором она критикует школьников, выходящих на акции протеста, и советует им взяться за ум.
Как сообщил изданию источник, знакомый с Алисой Вокс и ее музыкантами, песня была заказана певице госструктурами. Со слов Вокс и ее группы источник рассказывает, что им предложили "обложить оппозицию", заплатив за это около двух миллионов рублей, и музыканты, как отмечается, согласились, рассчитывая на будущие корпоративные заказы.
Сама Алиса Вокс в разговоре с "Медузой" заявила, что ее "задолбали эти вопросы".
Два источника издания в администрации президента заявили, что ведомство не имеет отношения к клипу. Один из них предположил, что видео — результат работы неких групп политтехнологов.
Ранее оппозиционер Алексей Навальный заявил о том, что "Малыш" сделан на деньги, полученные от администрации президента. Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров, прекративший работать с Вокс в марте 2016 года, написал о клипе два критикующих поста.
Примечательно, что, как пишет издание, сама Алиса Вокс, а также ее PR-директор сказали, что не знают, кто снимал клип. Также интересно то, что песню "Малыш" сейчас можно послушать только на YouTube, поскольку ни на одной из цифровых платформ ее нет, в отличие от остальных записей, выпущенных Алисой Вокс. Представители регистрирующей в интернете права авторов, исполнителей и издателей платформы Heaven11 не смогли найти песню "Малыш" в своей базе данных.
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