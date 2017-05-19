Фото: Avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 173 квадратных метра продают в многоэтажном жилом доме на Змеиногорском тракте.
Жилье находится на первом этаже. "Продам квартиру нестандартной планировки в элитном поселке. Отдельный вход, не через подъезд, солнечная сторона, большие окна, летом работает фонтан, терраса для чайной церемонии", — сказано в объявлении на сайте Avito.ru.
Квартира имеет два уровня. На первом находятся две спальни, гостиная, кухня, гостевой санузел, выход на террасу.
На втором уровне расположены две гардеробные, кабинет, ванная, сауна, погреб.
В квартире выполнен дизайнерский ремонт. Имеется встроенный пылесос и машино-место на автостоянке в 50 метрах от квартиры.
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