В среду, 17 мая, в Страсбурге руководство Украины и ЕС подписало документ о введении безвизового режима для въезда украинцев в Европу, сообщает РБК.
Документ вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале ЕС, ориентировочно в начале июня. Таким образом, после многих лет переговоров все юридические формальности были разрешены, и безвизовый режим для Украины теперь лишь вопрос времени.
Торжественное подписание акта состоялось в ходе рабочего визита президента Украины Петра Порошенко в Европарламент. В церемонии также приняли участие новый спикер Европарламента Антонио Таяни, министр внутренних дел председательствующей сейчас в ЕС Мальты Кармело Абела и докладчик Европарламента по вопросу безвизового режима Мария Габриэль.
Таким образом, Украина становится третьей из шести стран "Восточного партнерства", которая добилась безвизового режима с ЕС, после Молдавии и Грузии.
Введение безвизового режима предоставляет право украинцам свободно передвигаться по территории 30 государств. Это 22 страны, входящие в ЕС и Шенгенскую зону, четыре страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС (Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн), и четыре страны ЕС, не входящие в Шенгенскую зону (Кипр, Румыния, Болгария, Хорватия).
Безвизовый режим предоставит гражданам Украины право пребывания на срок в 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.
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