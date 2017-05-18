Фото: barnaul.org
Дело бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева рассмотрит в пятницу, 19 мая, Алтайский краевой суд.
Напомним, изначально предполагалось, что суд второй инстанции займется этой историей в начале лета, однако затем стало известно, что рассмотрение состоится все же в мае.
Ранее портал Amic.ru неоднократно сообщал, что 24 марта этого года Центральный районный суд Барнаула признал Игоря Савинцева виновным в превышении полномочий и совершении покушения на присвоение и растрату.
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Приговор был следующим: бывшему чиновнику назначили наказание в виде четырех лет условного срока и штрафа в размере 370 тысяч рублей.
Адвокат Савинцева заявила о намерении обжаловать приговор и добиться признания невиновности своего доверителя.
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Вердикт первой инстанции также не устроил и сторону государственного обвинения, которая настаивала на том, чтобы бывшего сити-менеджера приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей.
Комментарии
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А возместить ущерб? Или и так сойдет - государство у нас богатенькое, а несчастному сити-манагеру еще на пеленки для внуков придется тратиться?
РАССТРЕЛЯТЬ !!!
Воровать надо по крупному, вот поэтому на пенсионеров и детей денег нет.