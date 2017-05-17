Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев, изучая снимки поверхности Земли, обнаружил, что неподалеку от Южного полюса из-под снега выпирает некий предмет огромных размеров, который, по его мнению, является не чем иным, как инопланетным космическим кораблем, сообщает URA.ru
"Случайно нашел нечто потрясающее. На сайте Google Earth по координатам 73°13'55.09„S, 71°57'12.98‚W (это остров Eklund) в Антарктиде, в 170 километрах от берега на скале, лежит то, что принято называть звездолетом", — сообщил Дегтярев.
По его мнению, это просто огромный аппарат размером 600 метров, который врезался в скалу и остался в этом плену на века.
Дегтярев считает, что гигантский предмет стал заметен поле того, как в Антарктиде началось таяние льдов.
"Снимки сделаны с 1989 по 2013 год, но везде один и тот же предмет. Где-то он заметнее, где-то нет. Но форма его видна отчетливо: элипсоидной формы дисковидный аппарат с видимыми ракетными двигателями", — сообщает исследователь.
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