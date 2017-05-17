Вопрос об установке бюста Сталина в Сургуте отложен до заседания на сегодняшний день несуществующего общественного совета, пишет URA.ru.
Решение принято на заседании городской комиссии по топонимике.
Представитель инициативной группы по установке памятника лидеру СССР Денис Ханьжин сообщил изданию, что власти захотели повременить с установкой бюста.
"Хотят вынести этот вопрос на первое заседание общественного совета. Его уже два года собирают, вроде как почти собрали", — рассказал Ханьжин.
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