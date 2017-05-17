Специалисты измерили на "Зенит-Арене" уровень аммиака в воздухе, и он снова превысил все нормы и даже опасен для здоровья людей, сообщает паблик Mash.
Отмечается, что это якобы является одной из причин, почему матч "Зенита" и "Краснодара" перенесен на другой стадион. Также сообщается о превышении предельно допустимой концентрации аммиака в 2,5 раза.
"Причина оказалась в том, что рабочие справляли нужду где попало, а стройка долго стояла без вентиляции", — сообщает паблик.
Сотрудники арены рассказали, что ситуация должна исправиться, как только заработает основной контур вентиляции. Тогда Роспотребнадзор сможет произвести новые замеры.
Комментарии
Стройка начинается с сортира... Но думаю, что дело не в этом, а в украденных деньгах на материалах.