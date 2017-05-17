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Поклонская променяла день рождения Николая II на дела в Госдуме - СМИ

, ИА "Амител"
Наталья Владимировна является фанатичным поклонником Николая II

Фото: press.lv

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская, вероятно, не сможет приехать в Екатеринбург 19 мая на празднование 149-летия последнего российского императора Николая II, сообщает URA.RU.

Как сообщил изданию человек из близкого окружения Поклонской, пятница будет не простым рабочим днем для депутата.

"На 19 мая назначено заседание Государственной думы, а Наталья Владимировна никогда не пропускает заседания парламента", — пояснил источник.

В аппарате Госдумы подтвердили, что приглашение для участия в торжествах Наталья Поклонская получила, причем целых два. Одно пришло от правительства Свердловской области, другое — от Екатеринбургской епархии.

Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская намерена прилететь в Екатеринбург 19 мая, чтобы посетить праздничные мероприятия.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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