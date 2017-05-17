Четверг, 18 Май, 00:09

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,74
€ 62,96
Brent
$ 51,5
5°
Обь
473см +13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Путин в шутку объявил выговор Лаврову за умалчивание секретов США

, ИА "Амител"
Путин заявил, что секретные данные от Дональда Трампа Лавров ему и не передавал

Фото: кадр из видео

На пресс-конференции по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Паоло Джентилони журналисты задали несколько вопросов о прошедшем визите российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в США.

Путин заявил, что очень высоко оценивает проведенные переговоры, хотя секретные данные от Дональда Трампа Лавров ему и не передал.

"Придется объявить ему замечание... выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны", — сказал Путин.

Саму же ситуацию вокруг визита президент охарактеризовал как "политическую шизофрению". 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
23:56
Путин в шутку объявил выговор Лаврову за умалчивание секретов США 0
23:35
Поклонская променяла день рождения Николая II на дела в Госдуме - СМИ 0
23:14
Четырехлетний мальчик из Иркутска поднимает гирю по сотне раз за подход 0
22:52
Смотрим, как Порошенко "разрывают" эмоции на подписании "безвиза" с ЕС 1
22:42
"Зенит-Арена" опасна для болельщиков из-за уровня аммиака 1
22:25
Трамп произнес речь героини фильма "Блондинка в законе" 0
21:50
Установку Сталина в Сургуте отложили до заседания несуществующего совета 1
21:36
Житель Нижнего Тагила нашел "корабль пришельцев" в снегах Антарктиды 0
21:03
Украина и Евросоюз оформили безвизовый режим 0
20:51
Алисе Вокс за антипротестный клип власть заплатила 2 млн рублей - СМИ 0
20:21
Программа реновации в Москве ведет к депутату Госдумы - "Трансперенси" 0
20:04
Милонова попросили "не засорять" повестку эксцентричными инициативами 0
19:49
Японская принцесса отречется от титула ради брака с простолюдином 0
19:32
"Люблю снежок в начале мая": сибиряки делятся фотографиями майского снега 0
19:23
Поклонская посоветовала украинцам найти "доктора" для властей страны 0
19:08
Коротко о главном: алтайская претендентка в президенты, снег и насекомые
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 мая
18:52
Депутат Госдумы заявил, что запретить показ алкоголя по ТВ нереально 0
18:24
Камера GoPro спасла жизнь журналисту в иракском Мосуле. Видео 0
18:07
Пятиклассница скончалась на территории школы в Красноярске 0
17:53
Город падающих деревьев: последствия шквалистого ветра в Барнауле. Фото 1
17:33
Горячая линия "Ребенок в опасности" работает в Алтайском крае 0
17:23
Хлопок от лопнувшего колеса фуры вынес стекла такси в Барнауле — очевидцы 2
17:15
Экзамен на носу: как справиться с волнением перед ЕГЭ? 0
17:04
Полицейские задержали пьяного новосибирца с псом за рулем автомобиля 1
16:51
СК возбудил уголовное дело в Барнауле из-за ненадлежащей медпомощи ребенку 2
16:38
Пролежавшие больше 100 лет человеческие останки нашли на стройке в Москве 1
16:26
Решение о поисках вертолета в Телецком озере оставили за Росавиацией 4
16:14
Киев отверг план возвращения Донбасса военным путем 2
16:04
Полиция в Барнауле ищет очевидцев наезда Infiniti на пешехода 0
15:52
Жители Алтайского края сообщили о 66 незаконных свалках в регионе через ОНФ 0
15:39
Советский космонавт Виктор Горбатко скончался в Москве 2
15:28
Федеральная служба охраны объявила благодарность сити-менеджеру Барнаула 8
15:19
Барнаульцев предупреждают о падающей на тротуар штукатурке в центре города 1
15:09
Биолог прокомментировала сообщения о "нашествии" тли в Барнауле 8
15:00
Компания Tele2 назначила нового финансового директора 3
14:53
Демонстрацию алкоголя по ТВ предлагают запретить в России с 6 до 23 часов 7
14:38
Угонщик мотоцикла испугался его хозяина и сбежал в Алтайском крае 1
14:26
Старшеклассники попали камнем в голову девятилетней девочке в Новосибирске 3
14:16
Шторм не помеха: паром в Камне-на-Оби вышел в рейс, несмотря на ураган 8
14:04
Юлия Самойлова назвала "Евровидение" в Киеве скучным 4
14:00
Фестиваль по робототехнике пройдет в Алтайском крае 3
13:50
22-летний парень переполошил Бийск, заявив о бомбе в школе 3
13:35
Обвиненная в проституции новосибирская учительница обратилась в полицию 9
13:21
Пыльную бурю засняли на видео в районе Бийска 6
13:13
Алтайский край ждет нашествие комаров после второй волны паводка 26
13:06
Самолет с четырьмя людьми пропал в районе Бермудского треугольника 0
12:49
Начальство минэкономразвития Алтайского края отчиталось о доходах 4
12:33
Чемпионат мира по хоккею – 2017: с кем Россия встретится в четвертьфинале? 2
12:27
Около 50 противотанковых мин нашли в Амурской области 0
12:16
Депутата в Алтайском крае приговорили к штрафу за мошенничество 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.