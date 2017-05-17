На пресс-конференции по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Паоло Джентилони журналисты задали несколько вопросов о прошедшем визите российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в США.
Путин заявил, что очень высоко оценивает проведенные переговоры, хотя секретные данные от Дональда Трампа Лавров ему и не передал.
"Придется объявить ему замечание... выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны", — сказал Путин.
Саму же ситуацию вокруг визита президент охарактеризовал как "политическую шизофрению".
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