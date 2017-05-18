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Автоледи в Москве набросилась с кулаками на женщину-инспектора МАДИ из-за того, что последняя выписала ей протокол за неправильную парковку. Об этом пишет "Российская газета".
Инцидент произошел на Новой площади. Инспектор начала выписывать протокол после того, как увидела, что одна из машин припаркована неправильно. Тут же подошла хозяйка авто, которую взбесил выписанный протокол. Она разорвала бумагу, выбила рабочий планшет из рук инспектора и начала бить ее руками. Затем женщина попыталась уехать.
На место происшествия приехала полиция. В отношении автоледи возбудили уголовное дело по 318-й статье УК "Применение насилия в отношении представителя власти". Женщину могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей или лишить свободы на срок до пяти лет.
Комментарии
Шпицрутенами эту неадекватку отдубасить на месте преступления. Процесс снять на видео и показывать каждые полчаса по всем каналам страны.
18.05.2017 08:55
- гость -
Инспектора МАДИ?
18.05.2017 08:59
- гость -
Статья кому предъявлена? Хотя и инспекторшу тоже можно, но нарядив в латексный костюм. При условии сексуального тела.