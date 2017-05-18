В Мурманской области двое подростков сфотографировались с поднятыми средними пальцами на фоне мемориала Герою Советского Союза Федору Коновалову. Проверкой занялась полиция, сообщается на сайте областного МВД.
По предварительным данным, молодые люди позировали перед камерой 9 мая. Фотографии были размещены в Instagram, но после были удалены.
Видеоролик со скандальным снимком опубликовал паблик Mash. На фоне мемориала стоит подросток, показывающий средние пальцы на обеих руках. За ним один из караульных из военно-патриотического общества делает этот же жест, но одной рукой.
Как отмечается в ролике, караульный заявил, что у него якобы просто затекла рука.
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