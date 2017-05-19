Резонансная авария произошла в Барнауле 9 апреля. Бабушку и ее внучку автомобиль сбил прямо на тротуаре. Вскоре на месте аварии был замечен известный адвокат Олег Пронин, который запомнился участием в деле о смертельном наезде "Ауди Q7" на пешехода Аллу Нестерову. Тогда предпринимателя Михаила Дроздова признали невиновным, и сейчас все вновь заговорили о том, что история может повториться.

Фатальное стечение обстоятельств

Наталья Ивановна и ее 12-летняя внучка Кристина возвращались по проспекту Ленина домой из Свято-Никольской церкви после службы в Вербное воскресенье. В тот момент, когда они проходили мимо Аптеки №1, неожиданно на тротуар вылетел автомобиль BMW X5.

"Кристина рассказывает, что я инстинктивно успела ее оттолкнуть. Наверное, если бы я этого не сделала, для нее последствия могли быть серьезнее. Сама я только помню фрагмент черной машины и дикую боль. Когда я очнулась, мне казалось, что сейчас лопнет сердце. Слышала, как громко плакала внучка и просила помочь маме. Она так меня зовет", — вспоминает события того дня жительница Барнаула Наталья Зуева.

Как выяснилось, кроссовер вылетел на тротуар, сбил двух пешеходов и врезался в стену здания аптеки. За рулем находился 81-летний мужчина. Водитель пояснил, что спутал педаль газа и тормоза. Виновником ДТП оказался отец известного в Барнауле адвоката Олега Пронина. По словам женщины, пока она лежала под колесами автомобиля, водитель "решал свои вопросы". Скорую вызвал кто-то из прохожих.

"Я не знаю, по какой причине, но на первой карете "скорой" меня в больницу не повезли. Заставили подписать какие-то бумажки. После этого, не оказывая никакой помощи, меня перенесли во вторую машину и снова подсунули документы. Я умоляла поставить обезболивающее. Только когда все было заполнено, мне поставили укол и повезли в больницу. Я просила, чтобы внучка поехала со мной, но ее на третьей машине отвезли в другую больницу", — рассказывает женщина.

Неполный диагноз

Наталью Ивановну с сотрясением головного мозга, внутричерепной травмой, переломом четырех ребер, множественными ссадинами и ушибами доставили в первую городскую больницу. Три дня она провела в отделении интенсивной терапии. Потом ее перевели в общую палату.

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"В первые дни сын пытался встретиться с лечащим врачом, ждал его по несколько часов. Ему отвечали, что он то на операции, то на совещании, то еще где-то, хотя он был в больнице. Сыну с ним встретиться так и не удалось. Я пролежала в "горке" без малого три недели. Несколько раз брали анализы, но в выписке их нет. У меня была гематома и пробита голова в области затылка, но об этом в документах тоже ни слова. Куда и почему все это исчезло?! В полиции у сына почему-то отказались принять заявление", — размышляет женщина.

Женщина предполагает, что дело могут "замять", так как защищать водителя взялся очень известный адвокат, который специализируется на подобных случаях.

Взгляд в будущее

А еще мысли Натальи Ивановны заняты тем, сможет ли она поставить на ноги внучку. Мама девочки — дочь Натальи Ивановны — умерла несколько лет назад, и сейчас бабушка является опекуном Кристины. После аварии девочка находится на надомном обучении. Во время ДТП она получила многочисленные ссадины, гемартроз коленного сустава. Три недели она проходила в гипсе. Врачи не исключают вероятности повреждения мениска. Если подтвердится, в дальнейшем потребуется операционное вмешательство. Без помощи психолога обойтись тоже не удастся — пятиклассница стала панически бояться машин.

"У Кристины кроме меня никого нет. Папа любит дочку только по телефону. Сейчас моя травма головы все сильнее дает о себе знать. Повышается давление, кружится и болит голова, это даже отразилось на моей речи. Да и со сломанными ребрами не побегаешь. Пока я на больничном, а нужно скорее выходить на работу", — говорит Наталья Ивановна.

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Наталье Ивановне 60 лет, но до аварии она себя прекрасно чувствовала и работала в физиокабинете медицинской сестрой. Выдержит ли теперь такой интенсивный ритм работы, пока неизвестно. Эти мысли пугают женщину, ведь она выплачивает ипотеку, а сейчас она лишилась своего заработка.

Большую помощь Кристине и ее бабушке оказывает школа. Неравнодушные люди организовали сбор пожертвований. Наталья Ивановна категорически отказывалась брать деньги, но педагоги настояли на том, что "это помощь не вам, а ребенку".

Доллары в глазах

О намерениях оказать помощь пострадавшим сообщили адвокат и виновник аварии. Несколько раз они встречались с сыном Натальи Ивановны. А за несколько дней до выписки мужчины пришли в больницу навестить женщину.

"Водитель извинился и твердил: будем помогать, будем помогать. Что-то говорил о стечении обстоятельств. А когда я сказала, что в его возрасте, наверное, уже пора положить права на полку, он заявил, что и помоложе совершают наезды. И тогда я поняла, что человек ни в чем не раскаивается", — рассказывает собеседница.

Но до реальной помощи так и не дошло. Дело в том, что стороны не могут договориться о размере компенсации. Сейчас пострадавшая сторона намерена обращаться в суд и отстаивать свои права.

"Подать в суд — это их право. Да, вина водителя, никто ее не отрицает. Мы встречались несколько раз и предложили материальную помощь изначально и в последующем. Мы готовы оплатить лекарства женщине и ребенку, если будет нужно, оплатить занятия с педагогами для девочки, возместить материальный и моральный вред. Но сын со снохой не допускали нас к ней. Каждый раз нам говорили, что она при смерти. Утверждали, что там тяжкий вред здоровью. Но я общался с врачами, там средний вред здоровью. Никакого тяжкого вреда там нет", — рассказал адвокат Олег Пронин.

По его словам, после нескольких встреч сын пострадавшей озвучил сумму компенсации, на которую они рассчитывают при решении вопроса без судебных процессов. Эта сумма оказалась для водителя слишком крупной.

"Я практикующий адвокат и знаю порядок цифр. Мы готовы были предложить даже несколько больше, но когда прозвучала сумма миллион, я сказал сразу нет. Лично мое мнение, что люди увидели, что водитель на дорогой машине, мы сами пришли предлагать им деньги, и они захотели решить за этот счет свои ипотечные вопросы. Как мне кажется, у людей просто защелкали доллары в глазах", — поясняет свою позицию адвокат.

В беседе с корреспондентом Amic.ru Пронин сообщил, что виновником аварии является его отец, и он этого не скрывает. Но никаких рычагов для того, чтобы защитить своего родственника, он не включал. Тем более что сам отец свою вину признает и готов ответить за свои действия.

"Никто не снимает ответственности, и можно отдать, сколько они просят. Но во мне борются моральный человек и адвокат. И если мы будем разбираться через суд, я буду ставить сумму по практике, как оно положено. Я поговорил с судьями. Сумма ущерба от силы 100 тысяч рублей на двоих. Еще раз повторю, добровольно мы готовы заплатить даже больше, но не миллион. Сейчас за убийство назначают столь крупную выплату. Но в нашем случае это не уголовное, а административное деяние", — отстаивает свою точку зрения адвокат.

Наталья Ивановна отмечает, что адвокат сам предложил сыну назвать сумму, в которую оценивает моральный и материальный ущерб женщине и ребенку. На просьбу озвучить реальную сумму для такого случая специалист в этих делах от ответа отклонился.

"Ведь он практикующий адвокат, сам предложил решить вопрос по примирению сторон. А сейчас вывернул все. Мне не надо никаких денег! Пусть вернет мне мое здоровье", — говорит пострадавшая.

На что рассчитывать

Как удалось выяснить в ГИБДД, данное дело расследуется по статье "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью потерпевшего". Максимальный штраф по ней может составить 25 тысяч рублей или лишение права управления авто до 2 лет.

"На данный момент еще не окончены судебно-медицинские экспертизы потерпевших. Экспертиза проводится, когда человек проходит стационарное лечение в больнице, амбулаторное — в поликлинике. Потом все эти медицинские документы предоставляются эксперту в Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы, он их изучает и делает заключение о тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего. После получения экспертизы, которая установит, легкой или средней тяжести вред, и в случае установления в действиях водителя ПДД нарушений дело будет передано федеральному судье Ленинского районного суда Барнаула", — сообщили Amic в отделе по исполнению административного законодательства ГИБДД г. Барнаула.

Сотрудник Госавтоинспекции пояснил, что ст. 12.24 КоАП РФ является делом публичного обвинения и никаких дополнительных заявлений в полицию не требует. Оно было возбуждено по факту. Также собеседник добавил, что никакого воздействия на него со стороны адвоката и водителя по этом делу не оказывалось.

"Так как полис ОСАГО гарантирует денежное возмещение всем пострадавшим участникам дорожного движения, пешеход тоже может на него рассчитывать. Страховая компания виновного водителя будет обязана возместить ему стоимость лечения и потерю заработка. Для этого потребуется предоставить в страховую справку о ДТП, выписку из истории болезни. За возмещением морального вреда нужно обращаться в суд, но это возможно только после судебно-медицинской экспертизы", — дал рекомендации автоюрист, руководитель правового центра "Эксперт" Константин Швец.

Как пояснила старший помощник прокурора Барнаула Анастасия Колина, в силу ст. 1085 ГК РФ возмещению подлежит и материальный ущерб — утраченный потерпевшим заработок, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья. При этом моральный вред, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, взыскивается в судебном порядке. Пострадавшие могут нанять адвоката, и его услуги будут также включены в сумму морального ущерба и потом взысканы.