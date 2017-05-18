В среду, 17 мая, в Псковской области в результате столкновения двух гоночных автомобилей один человек погиб и трое получили тяжелые травмы, пишет iLuki.ru.
Авторалли "Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017" проходят в Псковской области в рамках четвертого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа. Во время заезда, по предварительным данным, один из автомобилей нарушил правила гонок и выехал навстречу автомобилю "Мицубиси Лансер" (экипаж Вячеслава Кучерова и Алексея Лядухина, Москва).
После лобового столкновения загорелся сначала один автомобиль, потом второй и в результате произошедшего Алексей Лядухин погиб. Остальные гонщики тяжело травмированы и направлены в Великолукскую межрайонную больницу.
Трагедия произошла до начала соревнований — на тренировке. Само ралли запланировано на 18-20 мая.
В реанимационном отделении Великолукской межрайонной больницы находятся трое пострадавших. Один в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Комитет по здравоохранению совместно с МЧС организовывает доставку пострадавших в одну их клиник Санкт-Петербурга вертолетом.
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