На московском стадионе "Открытие Арена" полицейские задержали вокалиста группы "Би-2" Егора Бортника (Леву Би-2), у которого нашли марихуану, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Лева Би-2 был задержан после того, как у него нашли "косяк" с марихуаной", — рассказал источник.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили, что на стадионе действительно задержали гражданина с запрещенными веществами, однако его имени не уточнили. Директор группы "Би-2" отказался комментировать информацию о задержании, сообщив, что сейчас группа находится в отпуске.
На стадионе проходил футбольный матч между столичным "Спартаком" и грозненским "Тереком".
Комментарии