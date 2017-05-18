Наместник Новоиерусалимского монастыря Феофилакт (Безукладников) на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по защите христианских ценностей призвал депутатов Госдумы на законодательном уровне разрешить родителям применять физическое наказание к детям, сообщает РБК.
По словам Феофилакта, запрет родителям применять физическое наказание к детям противоречит Священному Писанию.
"Недопустимо когда запрещается традиционное воспитание в христианской семье, когда дети приравниваются к родителям", — заявил архимандрит, подчеркнув, что закон требует корректировок.
Также он предложил депутатам запретить аборты: "Аборт должен быть признан убийством. На этот закон все-таки надо обратить внимание, и он должен быть принят".
В рабочую группу по защите христианских ценностей входят 46 депутатов, а также общественные деятели и представители РПЦ.
Как отметил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений единоросс Дмитрий Саблин, группа займется экспертной оценкой законодательства и инициированием "новых законопроектов для поддержки и защиты христианских ценностей".
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