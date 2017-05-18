Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила о необходимости работать с протестной молодежью, передает ТАСС.
"Протестные настроения есть, с этими протестными ребятами, которые выступают против всего плохого за все хорошее, как им кажется, надо обязательно работать. Мы должны предложить то самое хорошее, для того чтобы была их самореализация, и помочь", - сказала Васильева.
Она отметила, что "молодости, юности свойственно протестовать".
"Мне кажется, сейчас наше главное внимание должно быть обращено к той молодежи, которая к лидерам себя сама не относит. Ей надо помочь, прежде всего помочь найти себя, искать новые формы взаимодействия с ней, потому что негатива и вызовов очень много", — сказала Васильева.
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