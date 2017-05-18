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Губернатор Алтайского края Александр Карлин отменил режим ЧС на территории региона, который был введен 29 апреля из-за лесных пожаров. Об этом пишет пресс-служба администрации краевой столицы.
Как сообщают в ведомстве, глава региона подписал постановление "Об отмене режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
Решение об отмене режима связано с уменьшением риска возникновения природных пожаров на территории региона.
Как сообщало ИА "Амител" , ранее этот режим уже отменил глава МЧС России Владимир Пучков. Режим ЧС был введен во всех регионах Сибирского федерального округа, включая Алтайский край.
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