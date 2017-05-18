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Главный бухгалтер одного из детских садов Рубцовска получила условный срок за хищение 650 тысяч рублей.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, женщину признали виновной в мошенничестве.
"Женщина, используя свое служебное положение, путем внесения заранее ложных сведений в электронный реестр о якобы полагающихся ей к выплате в качестве заработной платы денежных средств, за период 2012-2015 годов получила не полагающуюся ей к выплате сумму, превышающую 650 тысяч рублей", — констатируют в надзорном ведомстве.
Фигурантка дела полностью признала вину и до вынесения приговора возместила значительную часть материального ущерба.
В итоге женщину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно. Также удовлетворены исковые требования о взыскании невозмещенной суммы причиненного ущерба.
Комментарии
А заведующая что делала ? Неужели не знала ? Ей то какое наказание ?
Вот падлюка то ишо, на святое пакусилась,-они же дети!
А вот тырила бы миллиардами так и медальку какую-нибудь повесили бы. Место не то выбрала деньги тырить
Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд. (с)