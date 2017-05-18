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Центробанк нашел нарушения у крупнейших страховщиков ОСАГО

, ИА "Амител"
Регулятор провел проверки в 12 страховых компаниях

Фото: гаи-марьино.рф

Нарушения обнаружил Центробанк в деятельности крупнейших страховых компаний при продаже полисов ОСАГО, передает ТАСС, ссылаясь на замглавы ЦБ Владимира Чистюхина.

Всего регулятором было проверено 12 компаний. По словам Чистюхина, купить электронный полис ОСАГО оказалось "крайне проблематично". В итоге Центральный банк выдал предписания устранить нарушения.

После того как истечет срок, отведенный на устранение нарушений, регулятор намерен вновь провести проверки у страховщиков.

Напомним, что осуществлять продажу электронных полисов ОСАГО в России разрешили еще с 1 июля 2015 года в качестве эксперимента. С начала текущего года электронная продажа полисов стала обязательной.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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